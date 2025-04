A. Duda: przekazuję Inicjatywę Trójmorza swoim następcom

Prezydent, otwierając dyskusję wysokiego szczebla podczas Forum Biznesu w ramach odbywającego się w Warszawie Szczytu Inicjatywy Trójmorza, podkreślił, że jego główną ideą jest polepszenie łączności między krajami regionu, aby wzmocnić wzajemne relacje gospodarcze i bezpieczeństwo w krytycznie ważnych obszarach.

Andrzej Duda wskazał, że w dziesiątym, jubileuszowym roku istnienia inicjatywy należy szukać odpowiedzi od społeczności biznesowej na to, „jak zrekalibrować aktywność formatu, aby jak najlepiej wpływała na potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców”.

„Wasze głosy, opinie, wskazówki są mile widziane” – zwrócił się do przedsiębiorców i ekonomistów.

Jak ocenił, jest to dobry czas na podsumowanie tego, co do tej pory udało się zrobić w ramach inicjatywy, jak również na rozmowę o dalszych wyzwaniach. Wśród projektów infrastrukturalnych Inicjatywy Trójmorza prezydent wymienił m.in. połączenia Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, nowy terminal LNG i interkonektory gazowe.

Prezydent zaznaczył też, że przez ostatnie dziesięć lat ewoluowała wizja regionu Trójmorza. „Nasze kraje stały się bardziej asertywne, bardziej pewne siebie i lepiej przygotowane, by zdefiniować wspólne interesy” – ocenił Andrzej Duda.

Oświadczył, że przekazuje inicjatywę swoim następcom.

„Ufam, że nie będą szczędzić wysiłków, by wzmocnić region” – dodał.

Podziękował za dotychczasowe lata współpracy w ramach inicjatywy. Złożył też podziękowania Stanom Zjednoczonym za wysiłki na rzecz wzmacniania Inicjatywy Trójmorza. Podkreślił, że obecność na szczycie amerykańskiego sekretarza ds. energii Chrisa Wrighta świadczy o zainteresowaniu strony amerykańskiej dalszą współpracą z inicjatywą.

Powołanie Inicjatywy Trójmorza zainicjowali w 2015 r. prezydenci Polski Andrzej Duda i Chorwacji Kolinda Grabar–Kitarović podczas spotkania przywódców państw regionu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Rok ten jest uznawany za początek współpracy trójmorskiej, natomiast inauguracyjny szczyt Inicjatywy odbył się w Dubrowniku w 2016 r.

Inicjatywa początkowo skupiała 12 państw członkowskich UE: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. W 2023 r. grono to powiększyło się o Grecję i liczy obecnie 13 państw uczestniczących oraz dwa stowarzyszone państwa uczestniczące – Ukrainę i Mołdawię. Partnerami strategicznymi Inicjatywy Trójmorza są: Stany Zjednoczone, Japonia, Komisja Europejska i Niemcy.