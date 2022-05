A. Duda: oczekujemy finansowego wsparcia Unii Europejskiej dla uchodźców

Na wspólnej konferencji prasowej Andrzej Duda zwracał uwagę, że Polacy „doskonale wiedza, co znaczy rosyjski terror, rosyjska okupacja i śmierć z rosyjskiej ręki”. „Wiedzą również doskonale, co znaczy rosyjska propaganda i rosyjskie kłamstwo. Wiedzą doskonale, że jeżeli Rosjanie zaprzeczają zbrodniom, to jest praktycznie oczywiste, że ich tak naprawdę dokonali” – mówił prezydent.

Podkreślił, że w Polsce stosunek do wojny w Ukrainie jest jednoznaczny – trzeba pomagać Ukraińcom uciekającym. „Trzeba pomóc tym, którzy z Ukrainy uciekają chroniąc się przed śmiercią, chroniąc się przed wojną, przed gwałtem. Dlatego ponad 3 miliony 260 tysięcy ludzi z Ukrainy przekroczyło polską granicę. I ponad 2 miliony z nich, głównie kobiety i dzieci, są w tej chwili w Polsce” – wskazał Duda.

Jak zaznaczył, Polska potrzebuje finansowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. „Powinny powstać specjalne fundusze, które powinny być przekazane proporcjonalnie do liczby uchodźców, którzy są w danym kraju. (…) Uważam, że wymaga tego zwykła uczciwość, także i w polityce, aby wreszcie było to zrealizowane. Oczekujemy tego od Unii Europejskiej, że ta polityka zostanie wreszcie wdrożona” – powiedział Andrzej Duda.

Źródło: PAP