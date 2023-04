A. Duda: Nie boimy się rozmów o najtrudniejszych nawet tematach historii

Prezydent mówił, że Polska jest krajem solidarności i na całym świecie jest znana z wielkiego ruchu „Solidarność”, który zrzeszał miliony ludzi i odważnie przeciwstawił się złu, który zmienił najnowszą historię świata, przyczyniając się do upadku komunizmu.

„Jesteśmy z tamtej Solidarności niezwykle dumni. Ale po wybuchu wojny pokazaliśmy, że Solidarność to nie tylko wspaniała historia, ale że Solidarność żyje w nas. Dziś jesteśmy równie dumni z drugiej wielkiej fali solidarności. Solidarności z Ukrainą i narodem ukraińskim” – powiedział prezydent.

Zaznaczył, że nie byłoby Solidarności ani upadku komunizmu, ani wolności bez Jana Pawła II, który był – jak podkreślił – także wielkim orędownikiem pokoju i pojednania polsko-ukraińskiego i mówił o tym we Lwowie podczas swojej historycznej pielgrzymki na Ukrainę.

Wsłuchajmy się jeszcze raz w jego słowa: +Czas już oderwać się od tej bolesnej przeszłości! (…) Niech przebaczenie – udzielone i uzyskane – rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, żeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności+.” – mówił prezydent, przywołując słowa Jana Pawła II .

Fot. PAP/Radek Pietruszka

„To wielkie zadanie, które postawił przed nami święty Jan Paweł II, właśnie dziś realizujemy. Wielkie narody w najważniejszych momentach historii – a my jesteśmy w takim momencie – potrafią przekroczyć największe dzielące je różnice i razem patrzeć w przyszłość. A my jesteśmy wielkimi narodami. My – Polacy i Ukraińcy. Mamy wielką historię, wielką kulturę, ale i wielką wspaniałą przyszłość” – podkreślił.

„Dlatego nie boimy się rozmów nawet o najtrudniejszych tematach w naszej historii. Pokazaliśmy to naszą wspólną wizytą we Lwowie – na cmentarzu Orląt Lwowskich i Strzelców Siczowych. W oparciu o prawdę i wzajemne zaufanie będziemy budować relacje między naszymi narodami” – oświadczył prezydent.

Światowi liderzy powinni domagać się od Rosji całkowitego wycofania wojsk z Ukrainy

Jedyne warunki, jakich światowi liderzy powinni domagać się od Rosji, to całkowite wycofanie wojsk z terytorium Ukrainy. Nie ma mowy o żadnym negocjowaniu i decydowaniu ponad głowami Ukraińców – oświadczył prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, tylko Ukraina może decydować o swojej suwerenności.

Duda w środę podczas wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego podkreślił, że wolność, suwerenność, integralność terytorialna, demokracja i solidarność to fundamentalne wartości dla wolnego świata.

„Ale wolny świat musi udowadniać każdego dnia, że one coś znaczą, że nie są to puste słowa. Mówię o tym dzisiaj nieprzypadkowo. Bo w wielu krajach po ponad czterystu dniach wojny narasta zmęczenie, znużenie i zniechęcenie” – powiedział prezydent.

Duda zaznaczył, że „pojawia się podsycana też przez rosyjską propagandę i dezinformację pokusa, żeby za wszelką cenę doprowadzić jak najszybciej do zawieszenia broni, a w konsekwencji do zawarcia niekorzystnego dla Ukrainy pokoju z Rosją, który w gruncie rzeczy będzie polegał na tym, że Rosja będzie nadal zajmowała ukraińskie ziemie, które teraz okupuje”.

„Nie ma na to naszej zgody! Polityka ustępstw i uległości względem Rosji i Władimira Putina – prowadzona przez lata, przez wielu liderów Europy – wydała zatrute owoce. Trzeba przypominać, że jej efektem jest w istocie dzisiejsza agresja i tysiące niewinnych ofiar” – podkreślił.

Prezydent oświadczył, że tylko Ukraina ma prawo decydować o własnej suwerenności i o tym, na jakich zasadach będzie prowadziła rozmowy pokojowe. „Jedyne warunki, jakich światowi liderzy powinni domagać się od Rosji, to całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. Całkowite wycofanie poza międzynarodowo uznane granice Ukrainy. Nie ma mowy o żadnym negocjowaniu ponad głowami Ukraińców” – oświadczył.

„Jeżeli ktokolwiek w świecie coś takiego mówi, jeżeli rozpoczyna taką rozmowę, ja odpowiadam: A byłeś w Buczy? Byłeś w Borodziance? Byłeś w Irpieniu? Nie byłeś. To pojedź tam. Pojedź i powiedz ludziom, których bliscy byli mordowani, byli torturowani, gwałceni, powiedz im prosto w oczy, że ofiara ich bliskich, ich cierpienie nie miało znaczenia. Że wszystko będzie tak samo, jak dawniej. Otóż ja wam mówię. Nie może być tak jak dawniej i nie będzie” – powiedział Duda.

Ukraina – jak dodał – będzie sama decydowała o sobie – teraz i zawsze. „My będziemy stali na straży tego jako jej sąsiad” – zadeklarował.

Polacy wierzą w zwycięstwo Ukrainy

Ukraina bardzo dziś potrzebuje wiary całego wolnego świata w jej zwycięstwo. My, Polacy, wierzymy, że Ukraina obroni się przed rosyjską agresją – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że Polacy, jak mało który naród na świecie, rozumieją tragedię Ukrainy. „Wiemy, czym jest wojna, wiemy czym jest śmierć, cierpienie, zburzone miasta, wiemy, czym jest zbrodnia ludobójstwa. Ale wiemy też, że to wszystko nie złamie ducha prawdziwego narodu, prawdziwego ducha wolności” – powiedział.

Duda zaznaczył, że świadectwem wiary w zwycięstwo wolności jest sam Zamek Królewski w Warszawie, który – jak dodał – podzielił los zburzonej Warszawy w trakcie II wojny światowej i został przez niemieckich okupantów zrównany z ziemią.

„Tu za mną nie było nic. Była pusta przestrzeń, a na ziemi jedynie zgliszcza. I ten Zamek został podniesiony ze zgliszcz i z ruin wysiłkiem całego naszego narodu, wysiłkiem Polaków. Podobnie jak Warszawa – miasto nieujarzmione. Miasto, które w istocie zwyciężyło. Odrodziło się i dzisiaj jest piękne, jest wielką stolicą dumnego państwa” – oświadczył Duda.

Dlatego – jak powiedział – „właśnie stąd, z Warszawy, z Polski płynie dziś do świata apel: musimy stać przy Ukrainie. Musimy dalej wspierać ją militarnie, gospodarczo i humanitarnie. Musimy być w tym konsekwentni. Nie możemy zwątpić„.

„Jesteśmy to winni ofiarom tej barbarzyńskiej agresji. Ukraina bardzo dziś potrzebuje wiary całego wolnego świata w jej zwycięstwo. My, Polacy, wierzymy, że Ukraina obroni się przed rosyjską agresją. Że miliony jej obywateli będą mogły wrócić do swoich domów, które jako Zachód pomożemy odbudować. Że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej i do wspólnoty transatlantyckiej. Wierzymy w was. W wasze zwycięstwo” – zapewnił Duda.

Prezydent wystąpienie zakończył pierwszymi słowami hymnów Polski i Ukrainy oraz okrzykiem: „Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje wolna Polska!„.

Nagranie na żywo wystąpień publicznych prezydenta RP i prezydenta Ukrainy dostępne pod linkiem: (20+) Facebook Live | Facebook