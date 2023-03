A. Duda 3 kwietnia uda się do Włoch gdzie m.in. złoży wizytę na grobie Jana Pawła II

Przydacz pytany czy prezydent Andrzej Duda drugiego kwietnia weźmie udział w marszu w obronie Jana Pawła II odpowiedział, że „prezydent ma mnóstwo planów, również związanych z postacią papieża Polaka”. „Trzeciego kwietnia pan prezydent udaje się do Włoch, do Rzymu, gdzie pierwszym elementem tej wizyty będzie oczywiście wizyta w Bazylice św. Piotra na grobie Jana Pawła II i to będzie takie symboliczne uszanowanie tej postaci” – powiedział.

Szef BPM dodał, że prezydent w najbliższym czasie będzie przypominał o postaci Jana Pawła II. Zaznaczył, że Andrzej Duda dał wyraz swojego stosunku do papieża Polaka od razu kiedy zaczęły się na niego ataki w polskich mediach. Przypomniał, że stało się to m.in. poprzez wyświetlenie ikonografiki z postacią Jana Pawła II na fasadzie Pałacu Prezydenckim, co „było i powinno zostać zinterpretowane jako sposób obrony Jana Pawła II”.

9 marca br. Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której „zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież – św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii”.

Uchwała została przyjęta po wyemitowanym w TVN 24 reportażu „Franciszkańska 3”, dotyczącym tego, co metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży (lata 1964-1978). Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego. W reportażu pojawiły się wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki „Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II”.