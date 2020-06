6 czerwca – Lednica 2000 online

Podczas środowej audiencji generalnej uczestników dzisiejszego spotkania pozdrowił papież Franciszek:

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Szczególne wyrazy mojej bliskości kieruję do młodych, którzy jednoczą się na modlitewnym czuwaniu i uwielbieniu w ramach XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000. Tym razem tylko niewielu będzie mogło fizycznie zgromadzić się w pobliżu źródeł chrzcielnych Polski, ale liczni będą mogli w nim uczestniczyć za pośrednictwem środków przekazu. Wszyscy razem dziękujcie Bogu za dar Ducha Świętego, który ożywia w was entuzjazm wiary i czyni was świadkami radości tych, którzy starają się żyć w świetle Chrystusa zmartwychwstałego.

Niech towarzyszy wam Patron tych spotkań, św. Jan Paweł II, którego stulecie urodzin świętujemy w tym roku. Przyjmijcie za swoje jego motto: Totus tuus i, jak on, przeżywajcie waszą młodość, całkowicie zawierzając siebie Chrystusowi i Jego Matce, abyście z odwagą postępowali ku horyzontom przyszłości.

Podczas waszego spotkania dokonacie dość śmiałego gestu: pobłogosławicie swoich rodziców. Zróbcie to w pokornym geście miłości i wdzięczności za dar waszego życia i wiary. Jednoczę się z wami w modlitwie i proszę was: módlcie się także za mnie. Niech Bóg wam błogosławi!” – zwrócił się do uczestników spotkania.

Tegoroczne Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 rozpocznie się w sobotę, 6 czerwca, Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzi lednicki zespół Siewcy Lednicy. Po Koronce konferencję wygłosi dominikanin o. Roman Bielecki, redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”. Oficjalne rozpoczęcie XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 nastąpi o godz. 20.00 (19.00 czasu polskiego). Uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. Po Mszy św. zaplanowano m.in. Apel Jasnogórski w połączeniu z Jasną Górą oraz poświęcenie i przyjęcie szkaplerza z wizerunkiem Matki Boskiej Lednickiej, który jest w tym roku symbolem spotkania. Następnie odtworzone zostanie nagranie z przemówieniem Ojca Świętego Franciszka do wszystkich uczestników wirtualnego spotkania. O godz. 22.45 (21. 45 czas polskiego) nastąpi wspólna modlitwa Litanią do św. Jana Pawła II, a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie spotkania będzie miało miejsce symboliczne przejście przez Bramę III Tysiąclecia nazywaną Bramą Rybą.

Spotkanie będzie transmitowane od 15.45 do 17.00 (14.45 do 16.00 czasu polskiego) oraz od 20.00 do 21.40 (19.00 do 20.40 czasu polskiego) w Telewizji Trwam oraz na kanale Youtube i Facebooku wspólnoty Lednica2000. Organizatorzy zachęcają do wstawiania swoich zdjęć na Facebooku z hasztagiem #Lednicawdomu!

Program XXIV Spotkania Młodych LEDNICA 2000

