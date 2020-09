Szynkowski vel Sęk: Działania na rzecz Polaków poza granicami kraju są jednym z najważniejszych kierunków polityki zagranicznej

„Działania na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju są obecnie jednym z najważniejszych zadań i kierunków polityki zagranicznej. Szczególną rolę odgrywa w tym względzie aktywność na rzecz Polaków na Wschodzie”, powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej.

,,Polonia i Polacy poza granicami kraju mogą być doskonałymi Ambasadorami polskości. Trzeba pamiętać, że Polacy właśnie na Wschodzie w szczególnie trudnych warunkach, w warunkach biedy, w warunkach bardzo często cierpienia, losów, które zdecydowały za nich, że oni właśnie tam się znaleźli – nie zapominali o Polsce, nie zapominali o tym, że Ambasadorem polskości nie tylko warto być, ale trzeba być” – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk.

Sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej podziękował Polakom, którzy kultywowali polskość, szczególnie na wschodzie, gdzie było to tak trudne. ,,Państwo polskie ma dług wdzięczności wobec tych obywateli i obowiązkiem państwa polskiego jest, żeby ten dług wdzięczności spłacić. My dopiero zaczynamy go spłacać. Chcielibyśmy, żeby wszyscy ci, którzy tę polskość umacniali, wiedzieli, że państwo polskie o nich pamięta” – dodał.