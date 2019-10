Ujgurski działacz Ilham Tohti z Nagrodą Sacharowa

vdu

Ilham Tohti od ponad dwudziestu lat próbuje budować dialog między mniejszością ujgurską a chińskim rządem. Prowadził między innymi stronę internetową, na której krytykował wykluczanie mniejszości ujgurskiej w Chinach. Za swoją działalność został pięć lat temu uznany za „separatystę” i skazany na dożywocie – proces trwał zaledwie dwa dni.

Mniejszość ujgurska w Chinach od lat spotyka się z represjami ze względu na odmienność etniczną i religijną. Dwa lata temu ponad milion Ujgurów zostało internowanych, zmuszano ich do ślubowania lojalności wobec rządu chińskiego.

Nagroda Parlamentu Europejskiego za Wolność Myśli nosi imię radzieckiego naukowca, działacza politycznego i laureata nagrody Nobla, Andrieja Sacharowa. Przyznawana jest od 1988 roku. Pierwszymi laureatami byli Nelson Mandela i Anatolij Marczenko.

W tym roku do nagrody Sacharowa nominowana była również grupa The Restorers – należą do niej kenijscy nastolatkowie, którzy stworzyli aplikację pomagającą w zwalczaniu praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych.