4 czerwca 1989 r. – symboliczny koniec komunizmu w Polsce

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do polskiego parlamentu. Ten dzień w Polsce wielu uważa za symboliczny dzień końca komunizmu. Wybory 4 czerwca 1989 to jedno z najważniejszych wydarzeń z historii powojennej Polski. Były to pierwsze częściowo wolne wybory po II Wojnie Światowej, kiedy to władze w Polsce przejęli komuniści. Rok 1989 okazał się być przełomowy - niedemokratyczne rządy stawały się coraz słabsze. W siłę rosła za to opozycja. Potrzeba rozładowania politycznych napięć zaowocowała zorganizowaniem obrad okrągłego stołu - negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, demokratycznej opozycji oraz stron kościelnych.