300 tys. mercedesów wróci do serwisu. Powodem zagrożenie pożarowe

Zgodnie z wnioskiem niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego, część wyprodukowanych w latach 2015-2019 samochodów z silnikami wysokoprężnymi klasy E i CLS wróci do warsztatów. Przyczyną są obawy, że wilgoć przedostająca się do szyny zbiorczej może spowodować pożar.

Jak stwierdził rzecznik Daimlera Koert Groenevel, dokonanie zmian w jednym samochodzie zajmie ok. 1 godziny. Z ok. 298 tys. pojazdów, których dotyczy problem, ok. 105 tys. jest obecnie w użyciu.

To nie pierwsze takie problemy koncernu w ostatnim czasie. W zeszłym miesiącu firma ogłosiła zamiar wycofania 745 tys. sprzedanych w latach 2001–2011 samochodów Mercedes-Benz klas C, CLK, CLS i E. Miało to związek z obawami o wady szyberdachu.

Z kolei w maju Mercedes-Benz poinformował, że planuje wycofać ponad 571 tys. aut w Chinach. Przyczyną są problemy z amortyzatorem.