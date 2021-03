19 kwietnia – pierwsze dostawy szczepionki „Johnson & Johnson” do UE

To czwarta szczepionka, która została zatwierdzona w UE, po preparatach firm: „Pfizer-BioNTech”, „Moderna” i „AstraZeneca”.

Obecnie jest podawana tylko w Stanach Zjednoczonych i RPA, ale została zatwierdzona również w Kanadzie.

W celu zwiększenia produkcji szczepionki i zaspokojenia popytu na nią firma Johnson & Johnson zawarła w ostatnich miesiącach umowy z laboratoriami w Europie, które będą uczestniczyć w procesie produkcji. To Sanofi we Francji, Catalent we Włoszech i IDT Biologika w Niemczech.

Szczepionka „Johnson & Johnson” jest jednodawkowa. Jest relatywnie łatwa w transporcie. Nie wymaga przechowywania w tak niskich temperaturach, jak dotychczas stosowane szczepionki. By utrzymać swoje właściwości, powinna być przechowywana do dwóch lat w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza, z czego przez co najmniej trzy miesiące może być przechowywana w temperaturze 2-8 st.

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że preparat jest bezpieczny, skuteczny i może być podawany osobom powyżej 18 lat.

To tzw. szczepionka wektorowa. Bazuje na niezdolnym do replikacji adenowirusie Ad26, służącym jako nośnik materiału genetycznego, pod wpływem którego organizm zaczyna wytwarzać białko wypustkowe (białko kolca, białko S) koronawirusa SARS-CoV-2. Następnie reagujące na białko wirusa ciało zaszczepionego człowieka zaczyna wytwarzać na niego odporność.

Na podst. rmf24.pl