100 tys. osób na pierwszej w dziejach mszy papieża w Siedmiogrodzie

vdu

Zbudowane na początku XIX wieku katolickie sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w rumuńskim okręgu Harghita jest szczególnie bliskie także węgierskim wiernym. W bazylice, którą opiekują się franciszkanie, znajduje się drewniana figura Matki Bożej pochodząca z XVI wieku. To od tamtych czasów pielgrzymują do niej wierni.

Na mszę przybyło wielu przedstawicieli mniejszości węgierskiej z Siedmiogrodu oraz pielgrzymi z Węgier. Przyjechał – jako osoba prywatna – prezydent Węgier Janos Ader. Obecna była też premier Rumunii Viorica Dancila.

Na błoniach otoczonych przez las i spowitych przez mgłę w sercu Siedmiogrodu wierni trzymali rumuńskie i węgierskie flagi. Od wczesnego rana ludzie czekali w deszczu na Franciszka.

W homilii papież powiedział: „Z radością i wdzięcznością Bogu stoję dzisiaj z wami, drodzy bracia i siostry, w tym drogim sanktuarium maryjnym, bogatym w dzieje i wiarę, gdzie jako dzieci przychodzimy na spotkanie naszej Matki oraz by uznać siebie za braci”.

Jak podkreślił, sanktuaria to „miejsca niemal sakramentalne Kościoła – szpitala polowego”, przechowujące pamięć ludu, który „pośród swoich trosk niestrudzenie poszukuje źródła wody żywej, gdzie można odświeżyć nadzieję”.

„Są to miejsca świętowania i celebracji, łez i błagania” – dodał papież.

„Tutaj, co roku, w sobotę Pięćdziesiątnicy, udajecie się w pielgrzymkę, aby oddać cześć ślubom waszych przodków i umocnić swoją wiarę w Boga oraz przywiązanie do Matki Bożej, przedstawionej w monumentalnej figurze drewnianej. Ta coroczna pielgrzymka należy do dziedzictwa Siedmiogrodu, ale przynosi zaszczyt zarówno Rumunii, jak i Węgrom”- zauważył Franciszek.

Mówił, że pielgrzymują tam także wierni innych wyznań, dzięki czemu sanktuarium w Siedmiogrodzie jest „symbolem dialogu, jedności i braterstwa”.

Papież wskazywał, że bogactwem pielgrzymującego ludu są „tysiące twarzy, kultur, języków i tradycji” .

Jak powiedział, w każdym sanktuarium czuwa Maryja, „abyśmy – jak dodał – nie pozwolili sobie ukraść braterstwa przez głosy i rany, które podsycają podział i rozszczepienie”.

„Nie można zapomnieć ani zaprzeczać złożonym i smutnym wydarzeniom z przeszłości, ale nie mogą też one stanowić przeszkody ani argumentu, aby uniemożliwić upragnione braterskie współżycie”- zaznaczył.

Franciszek wyjaśniał, że pielgrzymowanie, choć oznacza udział w „nieco chaotycznej fali”,może przekształcić się w prawdziwe doświadczenie braterstwa.

„Oznacza wiarę w Pana, który przychodzi i który jest pośród nas, krzewi i pobudza solidarność, braterstwo, pragnienie dobra, prawdy i sprawiedliwości” – dodał.

Papież wezwał wiernych: „Pielgrzymujmy razem, pozwalając, aby Ewangelia była zaczynem zdolnym przenikać wszystko i dawać naszym narodom radość zbawienia”.