Zwycięstwo nad Finlandią w cieniu kontuzji Rokasa Jokubaitisa

Zwycięstwo zapewniło Litwie awans do fazy pucharowej mistrzostw Europy, która odbędzie się w Rydze, stolicy Łotwy.

Spotkanie lepiej rozpoczęli Finowie (9:2), jednak reprezentanci Litwy szybko opanowali sytuację i po pierwszej kwarcie przegrywali tylko 20:21. Przewaga Litwy zarysowała się w drugiej odsłonie – wówczas po raz pierwszy wyszli na prowadzenie i do przerwy prowadzili 45:36. W trzeciej kwarcie utrzymali zapas i po 30 minutach było 57:48.

Na początku czwartej kwarty kontuzji doznał i musiał opuścić boisko podstawowy rozgrywający Litwy, Rokas Jokubaitis.

Wygraną praktycznie przypieczętował rzut za trzy Tadasa Sedekerskisa – na 27,5 s przed końcem podwyższył prowadzenie do 79:71.

Znakomite zawody rozegrał Marek Błażewicz . Wilnianin zdobył 14 punktów, miał 8 zbiórek i zanotował 19 eval, spędzając na parkiecie 19 min 38 s.

R. Jokubaitis w 26 min 32 s zdobył 16 punktów i zaliczył 9 asyst.

Świetnie zadziałał przygotowany przez Rimasa Kurtinaitisa plan defensywny wobec lidera Finlandii, Lauri Markkanena – życie gwiazdy NBA skutecznie utrudniali intensywną obroną Margiris Normantas i Ignas Sargiūnas.

Mecz wraz z prezydentem Finlandii Alexanderem Stubbem oglądał prezydent RL Gitanas Nausėda z małżonką Dianą Nausėdienė.

W ostatniej kolejce grupowej Litwa zagra w środę ze Szwecją (1–3). Transmisja od 16:30 w TV3 i w serwisie Go3.