Złoty But: 41 goli w sezonie – Robert Lewandowski odebrał trofeum

W klasyfikacji Złotego Buta w najsilniejszych ligach na Starym Kontynencie (angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej) liczba goli mnożona jest przez dwa, dlatego końcowy wynik Lewandowskiego za sezon 2020/2021 wyniósł 82 pkt.

Drugie miejsce zajął Argentyńczyk Lionel Messi, który — wówczas jeszcze w barwach Barcelony (obecnie Paris Saint-Germain) – zdobył 30 goli (60 pkt), a trzecie — Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu (obecnie Manchester United) – 29 bramek, czyli 58 pkt.

„Lewy” odebrał prestiżową statuetkę w towarzystwie żony Anny w klubowym muzeum Bayernu na stadionie monachijczyków Allianz Arena. – To najlepszy okres mojej kariery – przyznał najskuteczniejszy piłkarz Europy.

Podczas uroczystości nie zabrakło też czołowych postaci Bayernu, takich jak trener Julian Nagelsmann czy były legendarny bramkarz Oliver Kahn, który obecnie pełni rolę prezydenta klubu.

„Lewemu” gratulowali także byli trenerzy: Juergen Klopp, który prowadził go w Borussii Dortmund i Hansi Flick, pod którego wodzą „ustrzelił” prestiżowe trofeum.

Lewandowski jest pierwszym piłkarzem w historii Bundesligi, który przekroczył liczbę 40 ligowych bramek w sezonie. Wcześniej rekordzistą był zmarły w tym roku Gerd Mueller z 40 golami.

– Nie myślałem, że może się to wydarzyć. To jest coś, w co nigdy bym nie uwierzył. Byłem skupiony na każdym meczu i jestem z tego rekordu bardzo dumny – mówił Polak, otrzymując nagrodę.

Złotego Buta 33-letni napastnik otrzymał po raz pierwszy w karierze. Jest też pierwszym Polakiem uhonorowanym w ten sposób. Nagroda przyznawana jest od 1968 roku.