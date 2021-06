Zagraniczne media po meczu Japonia – Polska

Wzmianki o meczu Polaków nie mogło zabraknąć chociażby w podsumowaniu dnia na stronie Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. „Polska z każdym kolejnym meczem staje się stabilniejsza i bardziej wiarygodna, mimo że trener Vital Heynen ciągle zmienia swoich zawodników. A w środę panujący mistrz świata zaprezentował kolejny, solidny występ, pozbawiając Japończyków szansy na pokazanie swojej siatkówki” – czytamy.

Azjatycki Związek Piłki Siatkowej

„Japonia grała bez wielu kluczowych graczy i nie okazała się żadnym rywalem dla silniejszych, dysponujących wspaniałą zagrywką Polaków” – czytamy na stronie Azjatyckiego Związku Piłki Siatkowej. Reprezentacja Polski siatkarzy zamknęła środowe spotkanie w trzech setach. Do wygranej poprowadził drużynę między innymi Tomasz Fornal, który zgromadził na swoim koncie 16 punktów.

Japoński Związek Piłki Siatkowej

„Od samego początku popełnialiśmy błędy przeciwko potężnej Polsce, która ma zagrać na igrzyskach olimpijskich w Tokio 2020. W drugim secie, mimo że wynik był wyrównany, nie udało nam się przełamać solidnego bloku Polaków” – czytamy w zagranicznych mediach. Kolejnym przeciwnikiem Biało-Czerwonych w Lidze Narodów będą Niemcy. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 21:00.

„Sponichi Annex”

„Od początku do końca nie mogliśmy przejąć w tym meczu inicjatywy” – pisze dziennikarz. Japonia popełniła zbyt wiele błędów, przez co nie potrafiła nawiązać walki z naszym zespołem, a do tego nie istniała ani na zagrywce, ani przy siatce. Ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni w tych elementach nie zdobyła nawet jednego punktu. Polska z kolei zanotowała sześć asów serwisowych i tyle samo bloków.

„Inside the games”

„Brazylia pokonała Iran, ale Polska depcze im po piętach w męskiej Lidze Narodów. Drużyna Vitala Heynena utrzymała drugie miejsce, wygrywając w trzech setach z Japonią” – informuje portal sportowy. Bilans Biało-Czerwonych to dziewięć zwycięstw i dwie porażki. Nasi siatkarze tracą do Canarinhos jedynie dwa punkty.