XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne „Wisła 2022”

W niedzielę, 27 lutego, przedstawiciele Wileńszczyzny wzięli udział w uroczystej ceremonii otwarcia XV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych „Wisła 2022”. Do rywalizacji w Igrzyskach stanęło prawie 500 uczestników z 21 krajów, a najliczniejszą delegacją są sportowcy z Wileńszczyzny – ponad 100 osób, którzy byli widoczni na uroczystym otwarciu. Narodowe flagi Polski i Litwy, a także symbole Wileńszczyzny, Związku Polaków na Litwie (ZPL), kamizelki oznakowane godłem ZPL z nadpisem „WILEŃSZCZYZNA”, ufundowane przez Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie, wyróżniało nas spośród wszystkich.

Ceremonię otwarcia zaszczycili Piotr Nowacki – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Kamil Bortniczuk – Minister Sportu i Turystyki, Wojciech Kałuża – Marszałek Województwa Śląskiego, Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła, Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła, Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Jarosław Narkiewicz – Wiceprezes Związku Polaków na Litwie i inni dostojni goście.

W drugim dniu Igrzysk odbyła się rywalizacja w slalomie i snowboardzie. W tych dyscyplinach nie mieliśmy szans na zdobycie pierwszych medali i nasze medalowe konto zostało nieotwarte.

W trzecim dniu igrzysk przedstawiciele Wileńszczyzny licznie stanęli do startu w Nordic Walkingu w centrum miasta Wisła. Trasa Nordic Walkingu była wytoczona w miejskim parku, a start na Placu Bogumiła Hoffa. Pierwsi na starcie 1,8 km stanęli chłopcy i dziewczęta do 12 i 16 lat. Następnie ze startu wspólnego do rywalizacji na dystansie 3,6 km stanęły dziewczęta i panie od 17 lat z podziałem na kategorie wiekowe. Potem przyszedł czas na panów, którzy także mieli do pokonania 3,6 km. W Nordic Walkingu w kategorii dziecięcych zdecydowanie lepsi byli sportowcy z Wileńszczyzny, zajmujący całe podium medalowe.

Złote medale XV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych zdobyli Amelia Bernatowicz i Maksim Kunczin w kategorii do lat 12, Gabriela Buchowskaja i Daniel Buchowski w kategorii 13-16 lat, Martin Tomaszewicz w kategorii 17-20 lat, Arnold Lepiochin w kategorii 21-35 lat i Natalia Kunczina w kategorii 36-45 lat. Po drugim dniu zawodów sportowcy z Wileńszczyzny plasują się na 2 miejscu w medalowej klasyfikacji z dorobkiem 7 złotych medali. Medaliści Igrzysk w slalomie gigancie i Nordic Walkingu zostali nagrodzeni przez 4-krotnego medalistę Zimowych Igrzysk Olimpijskich w skokach narciarskich Adama Małysza. Po nagrodzeniu odbyło się spotkanie z Adamem Małyszem, z którym zrobiliśmy zdjęcia pamiątkowe.

Fot. vrsa.lt