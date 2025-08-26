Wilno szykuje się na koszykarską gorączkę: przy Białym Moście powstaje strefa kibica

Mieszkańcy Wilna i goście stolicy będą mogli wspólnie dopingować reprezentację Litwy prowadzoną przez selekcjonera Rimasa Kurtinaitisa. Z kapitanem Jonasem Valančiūnasem na czele drużyna w sparingach zaprezentowała się obiecująco i w tym roku celuje w medalowe miejsca mistrzostw Europy.

Strefa kibica przy Białym Moście transmitować będzie na żywo nie tylko mecze Litwy, ale też najciekawsze spotkania innych europejskich reprezentacji. O dobrą atmosferę zadba rozbudowana oferta gastronomiczna.

Organizatorzy przygotowali atrakcje również dla tych, którzy nie śledzą koszykówki. Zaplanowano rozmaite zawody sportowe i treningi na świeżym powietrzu, a 13 września odbędzie się specjalny Dzień Sportu, podczas którego każdy chętny będzie mógł sprawdzić swoje siły.

Ogromny ekran posłuży także do projekcji filmów. Widzowie zobaczą cztery produkcje poświęcone sportowi, przygotowane przez „Go3”: „Bilietas” (2023), „Oranžinė bažnyčia” (2022), „Nepabaigiamo darbo pradžia” (2022) oraz „Gyvenimas per 24 valandas” (2023).

Strefa kibica przy Białym Moście (ul. Upės 6) działać będzie 19 dni – od 27 sierpnia do 14 września. Szczegółowy harmonogram transmisji, seansów i wydarzeń dostępny będzie na portalu Olyevents.lt.