V. Romanowski ustanowił kolejny rekord. ,,Trzeba próbować coś w życiu robić”

Valerian Romanovski, pochodzący z Wileńszczyzny, w miniony weekend ustanowił rekord, który może zostać zgłoszony do Księgi Rekordów Guinnessa - w 24 godzinnej jeździe rowerem stacjonarnym z najwyższą różnicą temperatur 240 °C. Wystartował w temp. -170°C w komorze kriogenicznej, która jest chłodzona ciekłym azotem, a zakończył w temp. +70°C. Co godzinę temp. się zmieniała o 10°C. Zapraszamy na rozmowę z Valerianem Romanowskim, o tym, co społeczeństwo ma z tych rekordów, co czuje człowiek przy temperaturze -170°C i co zrobił, kiedy wrócił do domu.