Udany start w Ejragole: złoto Czerniawskiego, podium Mačernisa i Jateikienė

Najwyższe lokaty dla Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego wywalczyli:

Erik Czerniawski – zwycięstwo na 6 km w czasie 19 min 57 s;

– zwycięstwo na 6 km w czasie 19 min 57 s; Aldas Mačernis – 3. miejsce na 6 km (20 min 26 s);

– 3. miejsce na 6 km (20 min 26 s); Aneta Jateikienė – 2. miejsce na 4 km (16 min 29 s).

Dobre występy zanotowali także pozostali zawodnicy: Marius Vaiciekauskas był 7. na 6 km (23 min 27 s). W kategorii U18 dziewcząt Saulė Gečiutė zajęła 4. miejsce na 3000 m (12 min 55 s), a Zuzana Lachowicz – 6. miejsce na 3000 m (13 min 17 s). Wśród chłopców Kovas Zigmantas ukończył bieg na 4000 m na 5. miejscu (14 min 13 s). W U20 Karina Frolova uzyskała 9. miejsce na 4000 m (23 min 27 s).

W sztafecie mieszanej 4×500 m zespół rejonu wileńskiego w składzie Aneta Jateikienė, Aldas Mačernis, Paulina Šepetytė, Dariusz Czernigowski zajął 4. miejsce z czasem 8 min 05 s. Druga sztafeta rejonu wileńskiego była 7. (8 min 48 s).