Turniej WTA w Madrycie – Świątek: system antydopingowy generuje dużą presję i niepokój

Jesienią ubiegłego roku Polka została zawieszona na miesiąc przez Międzynarodową Agencję Integralności Tenisa (ITIA) po pozytywnym wyniku testu na obecność trimetazydyny – niedozwolonej substancji, która wspomaga pracę serca. Tenisistka tłumaczyła, że zażyła zanieczyszczoną melatoninę, czyli lek, który miał jej pomóc zasnąć przed turniejem WTA w Cincinnati. Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) nie odwołała się od tej kary.

„System antydopingowy generuje dużą presję i niepokój. Myślisz o tym cały czas. To sprawia, że jesteś niespokojny. Nie mówię tylko o sobie, ponieważ w pewnym sensie przyzwyczaiłam się do systemu i przeszłam przez najgorsze. Udało mi się wrócić i to naprawić. To sprawia, że czuję, że nic nie może mnie powstrzymać” – zaznaczyła w środę Świątek.