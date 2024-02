Turniej WTA w Dausze – Świątek z awansem do ćwierćfinału

Świątek w poniedziałek pokonała w drugiej rundzie Rumunkę Soranę Cirsteę 6:1, 6:1. W pierwszej Polka miała wolny los.

22-letnia raszynianka przegrała dwa pierwsze punkty meczu z Aleksandrową przy swoim serwisie, jednak szybko opanowała sytuację, utrzymała podanie, dołożyła do tego przełamanie i objęła prowadzenie 3:0. W końcówce ponownie wygrała gema serwisowego rywalki, spokojnie triumfując w premierowej odsłonie 6:1.

Druga partia była znacznie bardziej wyrównana. Rosjanka, 19. w rankingu WTA, zaczęła grać o wiele lepiej, w drugim gemie miała cztery piłki na przełamanie, ale nie wykorzystała żadnej z nich. To zemściło się na niej później, gdy w siódmym gemie drugiego break pointa wykorzystała Świątek. To jedno przełamanie wystarczyło jej do przypieczętowania zwycięstwa, chociaż nie przyszło jej ono łatwo – wykorzystała dopiero piątą piłkę meczową przy swoim serwisie.

To było trzecie zwycięstwo podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego z Aleksandrową. W 2022 roku w Ostrawie i w 2023 w Madrycie zwyciężała Świątek, natomiast w 2021 roku w Melbourne górą była Rosjanka.

„Jestem zadowolona, chociaż przyznam, że pamiętam tylko ostatniego gema, bo już myślałam, że się nie skończy. Na szczęście utrzymałam koncentrację i zachowałam zimną krew. Jest tu wilgotno i kort jest wolniejszy, więc jest mi trochę łatwiej, lepiej gram na wolniejszych nawierzchniach” – powiedziała Polka po meczu w rozmowie z Canal+.

O półfinał Świątek powalczy ze zwyciężczynią pojedynku Białorusinki Wiktorii Azarenki z Łotyszką Jeleną Ostapenko.

„Obie te zawodniczki są wymagające, Wiktoria wygrała tutaj dwa razy, więc na pewno wie, jak się w tym miejscu gra. Nie ma znaczenia, z którą z nich przyjdzie mi zagrać, będę gotowa na wszystko” – zapowiedziała raszynianka.

Wcześniej w singlu w Dausze zaprezentowały się dwie Polki – Magda Linette odpadła w drugiej rundzie, natomiast Magdalena Fręch w pierwszej.

Wynik meczu 1/8 finału gry pojedynczej:

Iga Świątek (Polska, 1) – Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 14) 6:1, 6:4.