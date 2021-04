Turniej ATP w Miami: gigantyczny sukces Huberta Hurkacza

W wielkanocną niedzielę miało miejsce święto polskiego tenisa. Hubert Hurkacz (ATP 37) wystąpił w finale turnieju rangi Masters 1000 jako pierwszy polski singlista od listopada 2012 roku (Jerzy Janowicz w Paryżu). W Miami wrocławianin zmierzył się z Jannikiem Sinnerem (ATP 31). Hurkacz wygrał 7:6(4), 6:4 i został pierwszym polskim mistrzem tak prestiżowej imprezy w grze pojedynczej.

Na początku meczu Hurkacz lepiej kontrolował swoje uderzenia. Solidnie pracował w wymianach, dobrze zmieniał kierunki i nie pozwalał sobie na proste błędy. W drugim gemie I seta Sinner oddał podanie wyrzucając bekhend. W grze Włocha było dużo nerwowych ruchów i prostych błędów. Szybko jednak opanował emocje i powoli dochodził głosu. Świetnym returnem odrobił stratę przełamania. Po obronie dwóch break pointów Sinner z 0:3 wyrównał na 3:3.

Hurkacz był przygaszony i miał tendencję do nadmiernie pasywnej gry. Jego serwis nie funkcjonował tak dobrze, jak na początku meczu. Nie potrafił przejąć inicjatywy w wymianie po słabszym odegraniu rywala. Jego zagrania były przesiąknięte strachem. Sinner coraz częściej uzyskiwał przewagę dzięki głębokim krosom. Końcówka była nerwowa w wykonaniu obu tenisistów. W ósmym gemie 19-latek z Monte Carlo zniwelował break pointa, a w 11. zaliczył przełamanie po bekhendowym błędzie Polaka. Włoch seta nie zakończył, bo cztery pomyłki kosztowały go stratę serwisu. W pełnym błędów tie breaku Hurkacz przy 6-4 wykorzystał trzecią piłkę setową. Włoch wyrzucił przy niej forhend.

Hurkacz i Sinner w tym roku dwa razy wystąpili wspólnie w deblu. Doszli do ćwierćfinałów w Melbourne (Great Ocean Road Open) i Dubaju. W najbliższy poniedziałek w rankingu singlowym Polak znajdzie się na najwyższym w karierze 16. miejscu i będzie to dla niego debiut w Top 20. Włoch po raz pierwszy wejdzie do czołowej „30” (22. pozycja).

Hurkacz dołączył do innych sław polskiego tenisa. W przeszłości w Miami triumfowali Agnieszka Radwańska i Łukasz Kubot. Krakowianka tytuł zdobyła w 2012 roku po finale z Marią Szarapową. Rok wcześniej zwyciężyła w grze podwójnej razem z Danielą Hantuchovą. W 2017 w deblu imprezę na Florydzie wygrał lubinianin w parze z Marcelo Melo.