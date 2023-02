Turniej ATP w Marsylii – Hurkacz zdobył szósty tytuł w karierze

W pierwszej partii wrocławianin szybko przełamał rywala i objął prowadzenie 4:1. Chwilę później Francuz odpowiedział tym samym i wydawało się, że doprowadzi do wyrównania. Hurkacz jednak nie pozwolił mu na to, ponownie go przełamał, a następnie pewnie wygrał premierową odsłonę.

W drugiej walka była jeszcze bardziej zacięta, obaj tenisiści pewnie utrzymywali swoje podanie. Hurkaczowi do zwycięstwa wystarczyło jedno przełamanie w tie-breaku.

To szósty tytuł Polaka w turnieju ATP w karierze.

Wynik finału:

Hubert Hurkacz (Polska, 1) – Benjamin Bonzi (Francja) 6:3, 7:6 (7-4).