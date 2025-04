Tradycja i pasja: Sportowa Fiesta w Białej Wace już po raz 36!

Atmosfera rywalizacji i wspólnoty wyczuwalna była od pierwszych chwil – od emocjonującej sztafety lekkoatletycznej uczniów szkół rejonu, po zawody w koszykówce, siatkówce, ringo, przeciąganiu liny, podnoszeniu ciężarów i siłowaniu się na rękę. Łącznie rywalizowano aż w ośmiu dyscyplinach.

Sercem wydarzenia pozostał tradycyjny bieg przełajowy na trasie Biała Waka–Rudniki–Biała Waka. Ten legendarny bieg, liczący 10 kilometrów, przyciągnął 106 zawodników – niemal jedną trzecią wszystkich uczestników Święta Sportu! Trasa była wymagająca, pełna wzniesień i zakrętów, a biegacze musieli zmierzyć się nie tylko z kurzem i zmęczeniem, ale też z własnymi ograniczeniami.

Tegorocznym zwycięzcą biegu został Titas Peleckas, który osiągnął imponujący czas 34 minuty 29,8 sekundy. Wśród kobiet triumfowała Milda Eimontė, kończąc trasę w 36 minut i 2,5 sekundy. Oboje pokazali, że bieg to nie tylko walka z dystansem, ale także sztuka utrzymania tempa i chłodnej głowy.

Wśród honorowych gości wydarzenia był wicemer rejonu solecznickiego Waldemar Śliżewski. Podczas ceremonii wręczania nagród serdecznie gratulował uczestnikom i podkreślił znaczenie wydarzenia:

– To święto na stałe wpisało się w kalendarz sportowy naszego rejonu. Nie jest to tylko rywalizacja, ale piękna tradycja, która jednoczy ludzi, promuje aktywność fizyczną i pokazuje, jaką siłę ma wspólnota. Jako samorząd jesteśmy dumni, że możemy wspierać takie inicjatywy – powiedział wicemer Śliżewski.

Organizację wydarzenia, jak co roku, koordynowała starostwo Białej Waki pod kierownictwem niezastąpionego Gienadija Baranowicza, który od lat z zaangażowaniem promuje sport w lokalnej społeczności. Wsparcia udzieliło także Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, rejon solecznicki oraz Ambasada RP w Wilnie.

– Cieszy mnie, że nasze Święto Sportu żyje już od 36 lat i wciąż przyciąga tylu entuzjastów. To dowód, że ludziom potrzeba ruchu, zdrowej rywalizacji i wspólnoty – mówi starosta Białej Waki, Gienadij Baranowicz.

Święto Sportu w Białej Wace to dziś coś więcej niż tylko zawody – to żywe świadectwo, że „w zdrowym ciele zdrowy duch” to nie tylko slogan, ale realnie odczuwana wartość.

Do zobaczenia za rok – oby z jeszcze większą liczbą uczestników i mniejszym bólem nóg!

Wyniki Święta Sportu 2025

Sztafeta lekkoatletyczna szkół:

I miejsce – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

II miejsce – Gimnazjum im. A. Krepsztula w Butrymańcach

Bieg dzieci (1 km):

Chłopcy: I miejsce – Alfred Tomaszewicz (4:44,5 min.) II miejsce – Andrius Šuminas (4:45,4 min.) III miejsce – Natan Frankiewicz (4:54,9 min.)

Najmłodszy biegacz – Kajus Alekna (2 lata)

Dziewczynki: I miejsce – Dominika Minakowska (6:14,8 min.) II miejsce – Paulina Gustaitė (6:34,0 min.) III miejsce – Viktorija Urlova (6:54,5 min.)

Najmłodsza biegaczka – Vakarė Rybnikowa

Podnoszenie ciężarów:

I miejsce – Witalij Daukszewicz (67 powtórzeń)

II miejsce – Witalij Frankiewicz (57)

III miejsce – Erik Żemojcin (54)

Ringo:

I miejsce – Baltoji Vokė 1

II miejsce – „Ringisty” Baltoji Vokė

III miejsce – „Sokół” Baltoji Vokė

Siłowanie się na rękę:

Mężczyźni: I miejsce – Henryk Tomaszewicz II miejsce – Ernest Bizunowicz III miejsce – Džiugas Garla

Kobiety: I miejsce – Aurelia Tomaszewicz II miejsce – Dominika Frankiewicz III miejsce – Elwira Żybort



Siatkówka:

Mężczyźni: I miejsce – Butrymańce II miejsce – Soleczniki III miejsce – „Super ketvirtas”

Kobiety: I miejsce – Voli Vita (Soleczniki) II miejsce – Fortuna WIN (Soleczniki) III miejsce – Fortuna Star



Koszykówka:

I miejsce – Biała Waka

II miejsce – „Nowa Fala” (Soleczniki)

III miejsce – Poszki

Bieg główny Biała Waka – Rudniki – Biała Waka:

Mężczyźni: I miejsce – Titas Peleckas (34:29,8) II miejsce – Ignas Kazlauskas (35:03,2) III miejsce – Justinas Križiniauskas (35:05,7)

Kobiety: I miejsce – Milda Eismontė (36:02,5) II miejsce – Monika Bytautienė (37:37,3) III miejsce – Dalia Lukošienė (40:43,4)



Specjalne wyróżnienia:

Najstarsi uczestnicy: Juozas Songaila (72 lata) i Teresa Bulkevičiūtė (69 lat)

Organizatorzy: