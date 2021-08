Tokio 2020: Anita Włodarczyk ze złotem, Malwina Kopron z brązem. Wielki konkurs Polek

W niedzielę Włodarczyk w imponującym stylu awansowała do finału. Już w pierwszej próbie posłała młot o prawie trzy i pół metra dalej niż wynosiło minimum kwalifikacyjne. Rezultat 76,99 m jest jej drugim w tym sezonie.

– Jak zakręciłam, to myślałam, że młot poleci w granicach 72 metrów, bo to było na – powiedzmy – 40 procent. Jak zobaczyłam wynik, to było duże zaskoczenie – powiedziała mistrzyni olimpijska z Londynu i Rio de Janeiro.

Pierwszą próbę we wtorkowej rywalizacji jedna spaliła, posyłając młot w siatkę ochronną. Swoich rzutów nie zakończyły sukcesem także Malwina Kopron i Joanna Fiodorow.

Później Włodarczyk w drugiej próbie rzuciła 76,01 m i objęła prowadzenie w konkursie. Pozostałe Polki rzuciły tyle samo – dokładnie 73,09.

Druga próba mistrzyni przyniosła 77,44 m, co dało jej dużą przewagę nad najgroźniejszymi rywalkami. Kopron zanotowała najlepszą próbę na odległość 73,46, a Fiodorow z odległością 73,09 także awansowała do wąskiego finału.

Czwarte podejście Włodarczyk przyniosło odległość 78,48, a za jej plecy wskoczyła Kopron z 75,49. W tym momencie Biało-Czerwone były na dwóch pierwszych miejscach stawki.

W swojej ostatniej próbie świetnie spisała się Chinka Wang, która prześcignęła Malwinę Kopron. Polka nie zdołała odpowiedzieć, lecz i tak może cieszyć się z brązowego medalu.

Dla 26-latki to pierwszy w karierze medal igrzysk. Reprezentacja Polski ma na tych igrzyskach sześć medali, z czego cztery biało-czerwoni wywalczyli we wtorek.