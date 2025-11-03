Technologie zmieniają sport: AI, wearables i platformy budują nowe nawyki

„Widzimy rosnącą liczbę rozwiązań łączących społeczności sportowe — platformy pomagają znaleźć partnerów treningowych, dzielić się sprzętem czy organizować zajęcia grupowe. To nie tylko zwiększa motywację, ale też wzmacnia sport jako zjawisko społeczne. Coraz większe zaangażowanie pokazuje, że ludziom zależy nie tylko na wyniku, ale również na emocjach i poczuciu przynależności” — podkreśla ekspertka.

Cyfrowa transformacja usług sportowych

Według Gendroliūtė-Gerulienė, cyfryzacja wymusza zmianę również po stronie dostawców usług: trenerzy i kluby konkurują dziś nie tylko jakością treningu, lecz także doświadczeniem cyfrowym — możliwością ćwiczeń w domu, w podróży czy w rzeczywistości wirtualnej.

„Wraz z korzyściami pojawia się obowiązek zadbania o bezpieczeństwo danych, odpowiedzialne używanie technologii i pamiętanie o znaczeniu relacji międzyludzkich” — zaznacza.

AI jako „trener osobisty” dla każdego

Największym wyzwaniem jest nie samo rozpoczęcie aktywności, ale utrzymanie nawyku. Tu kluczową rolę przejmuje sztuczna inteligencja, która — korzystając z danych z zegarków i aplikacji (kroki, puls, sen, samopoczucie) — dostarcza spersonalizowanego feedbacku.

„Sztuczna inteligencja działa dziś jak realny trener: pomaga poznać własne ciało, przewiduje ryzyko kontuzji, sugeruje modyfikacje ćwiczeń i motywuje, pokazując postępy” — mówi Gendroliūtė-Gerulienė.

Tego typu narzędzia zwiększają też dostępność sportu dla osób, które w tradycyjnych warunkach odczuwały dyskomfort — ważne zwłaszcza dla nastolatków.

Młodzi w awangardzie innowacji

Zdaniem ekspertki młodzi twórcy mają dziś niespotykane możliwości: łatwy dostęp do technologii i wiedzy oraz programów wspierających prototypowanie. Najistotniejsza pozostaje jednak motywacja do rozwiązywania realnych problemów.

„Pomysły powinny odpowiadać na pytania: jak włączyć więcej osób do aktywności fizycznej i jak je długofalowo motywować” — wskazuje.

W Litwie młodzież może dołączać do społeczności innowatorów, hackathonów i programów testowania prototypów. Wśród nich są m.in. „Samsung Solve for Tomorrow” (program odpowiedzialności społecznej dla uczniów) oraz „Accelerator X” — inicjatywa Agencji Innowacji i Ministerstwa Gospodarki i Innowacji, realizowana przez Lietuvos Junior Achievement.

„Solve for Tomorrow”: 66 litewskich zespołów, 213 w całym regionie

Zakończyła się rejestracja do tegorocznej edycji konkursu „Solve for Tomorrow” dla uczniów klas 9–12. Zespoły przechodzą do etapu projektowania technologicznych rozwiązań, które mają zwiększać aktywność fizyczną rówieśników i uczynić sport atrakcyjnym dla każdego.

„Cieszy nas tak duże zainteresowanie i aktywność młodych ludzi. W tym roku na Litwie do konkursu dołączyło 66 kreatywnych zespołów uczniowskich, a w trzech krajach bałtyckich — aż 213. Teraz przed nimi najciekawsza część: tworzenie pomysłów i pierwsze kroki w kierunku realnego wdrożenia” — mówi Eglė Tamelytė, kierująca programem „Solve for Tomorrow” w krajach bałtyckich.

W kolejnych etapach uczestników będą wspierać mentorzy ze świata sportu, innowacji i edukacji. Na koniec zespoły zaprezentują rozwiązania komisji; najlepsze otrzymają nagrody i możliwość kontynuowania prac nad wdrożeniem.