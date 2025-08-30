Tampere: Litwa 94:67 Czarnogóra — druga wygrana w grupie B

Litwini kontrolowali spotkanie od pierwszych minut: po I kwarcie prowadzili 26:15, do przerwy 47:28, a po trzeciej odsłonie 66:45. W czwartej kwarcie przewaga urosła maksymalnie do 32 punktów (82:50). Reprezentacja Litwy rozdała łącznie 35 asyst – to nowy rekord mistrzostw Europy (poprzedni: 33 asysty Jugosławii z 2001 r.).

Największy wkład w osiągnięcie rekordu miał Rokas Jokubaitis – 12 asyst i 21 punktów (2/2 za trzy, 3 przechwyty; wskaźnik efektywności 25). Jonas Valančiūnas dołożył 19 punktów (5/5 za dwa, 3/4 za trzy), 5 zbiórek i 5 asyst (wskaźnik efektywności 25). Trafienia z dystansu były jednym z atutów Litwy: 9/22 (41 proc.), z czego kapitan trafił trzy z czterech prób. Skuteczna była też obrona – Litwa zaliczyła 17 przechwytów (Czarnogóra – 5). Punkty zdobyli wszyscy zawodnicy reprezentacji Litwy..

Dla Czarnogóry najwięcej rzucili: Nikola Vučević 20, Džordže Jovanović 13 i Marko Simonović 10.

To kolejne historyczne osiągnięcie Litwy na tym turnieju – w pierwszym spotkaniu drużyna ustanowiła rekord EuroBasketu w zbiórkach (57). Valančiūnas, dzięki występowi przeciw Czarnogórze, zrównał się pod względem łącznej liczby zbiórek w historii mistrzostw Europy (314) z Francuzem Borisem Diawem; obaj zajmują ex aequo trzecie miejsce.

Następny mecz: w sobotę Litwa zagra z mistrzami świata – Niemcami, którzy w piątek pokonali Szwecję 105:83 i – podobnie jak Litwini – mają na koncie dwie wygrane.

Litwa:

Rokas Jokubaitis – 21 pkt, 12 asyst;

Jonas Valančiūnas – 19 pkt, 5 zbiórek, 5 asyst;

Arnas Velička – 10 pkt;

Marek Błażewicz – 10 pkt;

Tadas Sedekerskis – 7 pkt;

Laurynas Birutis – 7 pkt;

Margiris Normantas – 6 pkt;

Rokas Giedraitis – 5 pkt;

Ignas Sargiūnas – 4 pkt;

Deividas Sirvydis – 2 pkt;

Ąžuolas Tubelis – 2 pkt;

Gytis Radzevičius – 1 pkt.

Czarnogóra:

Nikola Vučević – 20 pkt;

Džordże Jovanović – 13 pkt;

Marko Simonović – 10 pkt.