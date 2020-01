Sportowcy z siedmiu krajów w turnieju strzeleckim o Puchar Polonii Wilno

vdu

Zgodnie z regulaminem sportowcy są podzieleni według rodzaju broni (karabinek i pistolet), wieku oraz płci – osobno dziewczęta i kobiety oraz chłopcy i mężczyźni. Rywalizację wieńczy natomiast emocjonująca i widowiskowa konkurencja open: bez podziału na wiek i płeć na linii ognia obok doświadczonych sportowców stają młodsi wiekowo uczestnicy.

W kategorii open w strzelaniu z pistoletu miejsca na podium zdobyli kolejno: Igors Aleksandrovs (Łotwa), Igor Radajev (Litwa) oraz Raul Erk (Estonia). W strzelaniu z karabinu pneumatycznego w pierwszej trójce znaleźli się: Krista Aleksandrowa (Niemcy), Karolis Girulis (Litwa), Anastassia Olewicz (Estonia).

Prestiżu zawodom dodaje fakt, że dla młodych sportowców krajów bałtyckich jest to pierwszy etap kwalifikacyjny w Europejskiej Młodzieżowej Lidze Strzeleckiej z broni pneumatycznej. Natomiast dla doświadczonych zawodników jest to sprawdzian przed mistrzostwami Litwy, a także mistrzostwami Europy, które w tym roku odbędą się we Wrocławiu w dniach 25 lutego – 1 marca.

Z kolei reprezentanci Litwy: Gabrielė Rankelytė i Jekaterina Żdanowa (Wilno) oraz Karolis Girulis i Jūratė Česynaitė (Olita) mają okazję zakwalifikować się na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

Organizowane przez KS „Polonia” Wilno doroczne zawody wciągnięte są do kalendarza imprez Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej.