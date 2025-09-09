„Rytas” zaczyna sezon w „Active Vilnius”. Brak kompromisu ws. nowej areny

– Jesteśmy bardzo blisko ostatecznego porozumienia z wynajmującym arenę, wciąż jednak pozostają kwestie związane z doświadczeniem kibiców i zabezpieczeniem interesów klubu. Proponowaliśmy różne rozwiązania korzystne dla wszystkich, ale z podmiotami trzecimi powiązanymi z areną nie osiągnęliśmy kompromisu. Nie widzimy więc sensu przenosin na takich warunkach – powiedział dyrektor „Rytas” Jaroslav Latušinskis.

– Dopóki nie mamy jasnej i akceptowalnej dla wszystkich decyzji, wybraliśmy start sezonu w „Active Vilnius” – tu nasza społeczność czuje się jak w domu, a posiadacze członkostw będą mogli bez przeszkód odnowić swoje miejsca. – dodał.

Klub podkreśla, że choć rozmowy dotyczące innej hali nie zostały zakończone, najważniejsze jest zapewnienie drużynie stabilnej bazy meczowej, a kibicom – pewności miejsca na trybunach. Przedłużanie członkostw JBR na sezon 2025/2026 ruszyło 8 września.

Intensywny start rozgrywek

„Rytas” zainauguruje sezon 21 września meczem LKL przeciwko Kėdainių „Nevėžis–Paskolų klubas”. Kilka dni później, 24 września, wilnianie podejmą „Gargždai”.