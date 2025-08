Rūta Meilutytė po raz kolejny mistrzynią świata!

Meilutytė w finałowym starcie uzyskała czas 29,55 sekundy, wyprzedzając wszystkie rywalki i sięgając po czwarte z rzędu mistrzostwo świata w tej konkurencji. Srebro trafiło do Chinki Tang Qianting (30,03 sek.), a brąz – do Włoszki Benedetty Pilato (30,14 sek.). Co warto podkreślić – żadna inna pływaczka, poza Litwinką, nie złamała dziś bariery 30 sekund.

Od kwalifikacji po finał – pełna dominacja

Droga Meilutytė do złota była pokazem absolutnej przewagi. Była najszybsza już w eliminacjach (29,82 sek.), a w półfinale popłynęła jeszcze szybciej – 29,54 sek., co było najlepszym wynikiem tego sezonu na świecie.

W finale Litwinka prowadziła od pierwszych metrów i z każdym ruchem zwiększała przewagę, kończąc wyścig w wielkim stylu i zdobywając jedyny medal dla Litwy na tych mistrzostwach.

Historyczna seria i rekord świata

Rūta Meilutytė jest nie tylko niepokonaną mistrzynią tej konkurencji – posiada również rekord świata na 50 m stylem klasycznym (29,16 sek.). Po triumfach w latach 2022, 2023 i 2024, tegoroczny złoty medal to czwarte kolejne mistrzostwo świata Litwinki.

Od 2028 roku w Los Angeles 50 m stylem klasycznym znajdzie się w programie olimpijskim, co otwiera przed Rūtą szansę na historyczne olimpijskie złoto w tej konkurencji.

Gratulacje od prezydenta

Zwycięstwo Rūty skomentował prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który w specjalnym oświadczeniu pogratulował pływaczce wyjątkowego osiągnięcia:

„Rūta, jesteś wspaniała! Cała Litwa jest z Ciebie dumna – dziękujemy za kolejną złotą chwilę!” – napisał.

Prezydent podkreślił, że ten sukces to nie tylko indywidualne zwycięstwo, ale także ogromne osiągnięcie całego litewskiego sportu, inspirujące kolejne pokolenia do sięgania po najwyższe cele.