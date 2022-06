Rusza Turniej Ligi UEFA: Reprezentacja Litwy w piłce nożnej zagra u siebie z Luksemburgiem i Turcją

„Każdy cykl to nowy początek. Pomimo sukcesów w przeszłości, jest to nowy arkusz, nowa okazja do pokazania się. Choć selekcja na mundial w Katarze nie powiodła się, ostatni turniej Ligi Narodów budzi dobre wspomnienia. Zdobyte 8 punktów pozwoliły pokazać solidną grę przeciwko rywalom o dobrych umiejętnościach. W tym turnieju cel drugiego miejsca dla drużyny jest osiągalny, ale będzie to wymagało dużo wysiłku i ciężkiej walki o punkty w każdym meczu” – komentuje Ervinas Kvitkauskas, ekspert od litewskiej piłki nożnej i Ligi Narodów UEFA.

Według niego, pierwszy mecz jest bardzo ważny, ponieważ może dać drużynie pewność siebie i dobrą energię do przyszłych walk lub wepchnąć drużynę w złą sytuację od samego początku nowego turnieju.

Drużyna Luksemburga jest głównym konkurentem reprezentacji Litwy w walce o drugie miejsce w grupie. Ta drużyna to solidny zawodnik, z którym muszą się liczyć nawet najlepsze europejskie drużyny. Znaczenie meczu jest ogromne, bo po przegranej u siebie, nadzieje na osiągnięcie postawionych celi mogą zostać rozbite w proch i pył już po pierwszym meczu” – tłumaczy E. Kvitkauskas o wadze pierwszego meczu.

„Fani piłki nożnej mogą spodziewać się transmisji z Ligi Narodów UEFA na najwyższym poziomie za pomocą plarformy Viaplay. Mantas Krasnickas będzie komentatorem meczu reprezentacji Litwy, do której dołączy Ervinas Kvitkauskas, a dyskusje w studiu poprowadzi Paulius Jakelis” – mówi Olaf Jākabsonas, redaktor naczelny Viaplay w krajach bałtyckich.

Platforma streamingowa Viaplay daje możliwość bezpłatnego oglądania meczów Ligi UEFA na Litwie. Viaplay można oglądać na różnych urządzeniach.