Rozpoczęcie sezonu piłki nożnej na Litwie

Konfrontacja o trofeum Optibet LFF Super Cup dla wileńskich drużyn „Žalgiris” i „Panevėžys” rozpocznie się na litewskiej kurtynie piłkarskiej.

Mecz odbędzie się na wileńskiej arenie piłkarskiej „Sportima”. Pojedynek ze względu na sytuację COVID-19 zostanie rozegrany bez widzów.

Mecz rozpocznie się o godzinie 14.35 czasu lokalnego.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z powrotu litewskiej piłki nożnej. Mecze Optibet LFF Super Cup to zawsze świetna okazja, aby cieszyć się piłką nożną przed rozpoczęciem sezonu i zawsze są bardzo intrygujące. To bardzo niefortunne, że w związku z pandemią powitamy ten festiwal piłkarski bez widzów, ale przykładamy dużą wagę do transmisji, a także przygotowujemy inne innowacje, aby kibice nadal czuli się częścią tego wydarzenia ”- powiedział Sekretarz generalny LFF Edgaras Stankevičius.