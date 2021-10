Robert Tworogal na liście sportowców wyróżnionych przez Ministerstwo Oświaty

Premier Šimonytė, składając gratulacje najlepszym sportowcom kraju, zwróciła uwagę nie tylko na znaczenie zwycięstw, ale również na honor sportowca.

„Każdy z was ma własną motywację i wytłumaczenie, w jaki sposób osiągacie takie wyniki, dlaczego to robicie i co jest dla was najważniejsze. Zwycięstwo jest bardzo ważne, znaczące, ale dla mnie osobiście sport kojarzy się z honorową walką. Uczciwa wygrana i możliwość honorowej przegranej – to najważniejsze w sporcie. Życzę Wam dalszego dążenia do wspaniałych wyników, wielkich zwycięstw i pięknych chwil, kiedy na oczach pojawiają się łzy” – zwróciła się do zebranych Šimonytė.

Minister Šiugždinienė przypomniała o trudnej ścieżce sportowca i cenie wysokich wyników.

„Na daną uroczystość zaprosiliśmy prawie 90 sportowców i ich trenerów. Wiem, że to nie są wszyscy, którzy zdobyli w ciągu tego roku medale na międzynarodowych zawodach. Może nie każdy myśli o tym, co dla niego osobiście znaczy ten medal, co to znaczy wziąć udział w olimpiadzie, dostać się na nią. Jaki jest koszt codziennych treningów, często z dala od rodziny, pokonywania kontuzji i niepowodzeń? Przygotowanie do tegorocznej Olimpiady było szczególnie trudne. Wielokrotnie jednak udowodniliście, że wszystko jest możliwe” – powiedziała minister Jurgita Šiugždinienė.

W tym roku uhonorowano 84 sportowców i ich trenerów, którzy od października 2020 r. do września 2021 r. zdobyli nagrody w międzynarodowych zawodach sportowych.

Wśród osób wyróżnionych znaleźli się m.in. srebrna medalistka Igrzysk w Tokio Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, zdobywcy brązowego medalu w Igrzyskach Paraolimpijskich zapaśnik judo Osvaldas Bareikis oraz pływak Edgaras Matakas, a także Danas Rapšys, który zdobył brązowy medal w zawodach na 400 m stylem dowolnym podczas Mistrzostw Europy w pływaniu i inni sportowcy.