Reprezentanci Litwy w zapasach klasycznych: złoto Čepauskasa

Litewski zapaśnik, mistrz Europy juniorów, w decydującym pojedynku zwyciężył 3:1 Piotra Stolarczyka z Polski – starszego o dwa lata, regularnego uczestnika mistrzostw Europy i świata U23 oraz medalistę Europejskich Igrzysk Młodzieży. W jego kategorii wagowej rywalizowało łącznie 19 zawodników. Wcześniej Čepauskas okazał się lepszy od reprezentantów Niemiec, Estonii i Polski.

Bardzo dobrze zaprezentował się także Adomas Grigaliūnas (72 kg), który dopiero w finale uległ Duńczykowi Williamowi Reenbergowi. Zawodnik z Joniškisa przed walką o złoto pokonał dwóch Polaków oraz medalistę mistrzostw Europy U23 Shona Nedorgina z Izraela. W jego drabince startowało 12 uczestników.

W turnieju wzięło udział 84 klasyków z Niemiec, Danii, Izraela, Estonii, Ukrainy, Gruzji, Polski i Litwy.