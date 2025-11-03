Reed i Ambrulevičius ze srebrem ISU Grand Prix w Kanadzie

Występ Litwinów (Reed reprezentuje Litwę w parze z Ambrulevičiusem) był tylko o 0,04 pkt słabszy od ich tegorocznego najlepszego tańca dowolnego – 120,07 pkt uzyskanych dwa tygodnie wcześniej na Grand Prix de France w Angers, gdzie zajęli trzecie miejsce z sumą 201,05 pkt.

„Pojechaliśmy dziś tak, jak trenujemy. Nasze treningi się opłaciły i jesteśmy zadowoleni z występu… To dla nas duże zwycięstwo. Zrobimy tydzień przerwy, by zresetować głowy i ciało, a potem zaczynamy kolejny etap przygotowań” – mówił po starcie Saulius Ambrulevičius.

Allison Reed podkreśliła znaczenie mocnego początku sezonu, m.in. ze względu na drogę kwalifikacyjną do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina 2026. Obie wypowiedzi padły w rozmowie z serwisem Golden Skate.

Start w Saskatoon był trzecim przystankiem cyklu Grand Prix. W zmaganiach tanecznych wystąpiło 10 duetów.

Co dalej?

Po brązie we Francji i srebrze w Kanadzie Reed/Ambrulevičius mają 24 punkty w klasyfikacji Grand Prix, co stawia ich w bardzo mocnej pozycji przed Finałem Grand Prix (4–7 grudnia 2025, Nagoja), do którego kwalifikuje się sześć najlepszych par po dwóch startach.