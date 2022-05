Real po raz 14. wspiął się na szczyt europejskiego futbolu klubowego

Real przez pół godziny nie mógł oddać niebezpiecznego strzału, w pierwszej połowie ledwo poderwał się do ataku. Uratował go wielokrotnie Thibaut Courtois. Jednak to królowie przynieśli do domu zwycięstwo 1:0 nad Liverpoolem FC w finale Ligi Mistrzów.