Ranking WTA – Świątek wciąż prowadzi, Linette utrzymała 21. lokatę, „życiówka” Fręch

22-letnia raszynianka w stolicy Francji toczyła korespondencyjny pojedynek o zachowanie pierwszej pozycji z Sabalenką, a wariantów, że ją, straci było kilka. Białorusinka dotarła do półfinału i zyskała prawie 500 punktów, ale podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego powtórzyła sukces sprzed roku i nie straciła żadnego z 2000 pkt przyznawanych za zwycięstwo, co pozwoliło jej pozostać na czele z przewagą, która wystarczy co najmniej na najbliższe tygodnie.

Świątek prowadzenie może stracić najszybciej w połowie lipca, po kolejnej lewie Wielkiego Szelma – Wimbledonie.

Za plecami Polki i Sabalenki doszło do przetasowań. Na trzecią lokatę, najwyższą w karierze, awansowała Jelena Rybakina z Kazachstanu, która jednak do Białorusinki traci prawie trzy tysiące punktów.

Czwarta jest Francuzka Caroline Garcia, a na piątą pozycję – z trzeciej – spadła Amerykanka Jessica Pegula.

Kolejne miejsca zajmują Tunezyjka Ons Jabeur, Amerykanka Cori Gauff, Greczynka Maria Sakkari, Czeszka Petra Kvitova, a czołową „10” zamyka Beatriz Haddad Maia. Brazylijka, która w Paryżu została wyeliminowana przez Świątek w półfinale, przesunęła się o cztery pozycje w górę i ponownie zaliczyła rekord kariery.

Magda Linette, choć odpadła w 1. rundzie paryskich zmagań, utrzymała 21. miejsce.

Na najwyższą w karierze 77. lokatę awansowała natomiast Magdalena Fręch, która na kortach im. Rolanda Garrosa odpadła w 2. rundzie.

Z 43. na najwyższe w karierze 16. miejsce przesunęła się finałowa rywalka Świątek – Czeszka Karolina Muchova. Jeszcze bardziej spektakularny awans odnotowała Ukrainka Elina Switolina, która dzięki osiągnięciu ćwierćfinału, a po wcześniejszej przerwie macierzyńskiej i dużym spadku, przeskoczyła o 119 lokat i jest obecnie 73.

W rankingu WTA Race, który wyłoni osiem najlepszych tenisistek 2023 roku – uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek awansowała z trzeciego na drugie miejsce; wyprzedza ją tylko Sabalenka, ale różnica między nimi zmalała do 475 pkt.

Tu do czołówki, na piątą lokatę, przesunęła się Muchova. Z 12. na 16. miejsce spadła Linette.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 12 czerwca: 1. (1) Iga Świątek (Polska) 8940 pkt 2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8012 3. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) 5090 4. (5) Caroline Garcia (Francja) 5025 5. (3) Jessica Pegula (USA) 4905 6. (7) Ons Jabeur (Tunezja) 3961 7. (6) Cori Gauff (USA) 3435 8. (8) Maria Sakkari (Grecja) 3272 9. (10) Petra Kvitova (Czechy) 3102 10. (14) Beatriz Haddad Maia (Brazylia) 2910 ... 21. (21) Magda Linette (Polska) 1765 77. (88) Magdalena Fręch (Polska) 780 295.(284) Katarzyna Kawa (Polska) 217 310.(281) Weronika Falkowska (Polska) 204 Czołówka rankingu WTA Race - stan na 12 czerwca: 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 5620 pkt 2. Iga Świątek (Polska) 5145 3. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4406 4. Jessica Pegula (USA) 2445 5. Karolina Muchova (Czechy) 2140 6. Cori Gauff (USA) 1865 7. Belinda Bencic (Szwajcaria) 1800 8. Barbora Krejcikova (Czechy) 1741 9. Beatriz Haddad Maia (Brazylia) 1686 10. Petra Kvitova (Czechy) 1645 ... 16. Magda Linette (Polska) 1282