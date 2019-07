Ranking FIFA kobiet – Polska na 29. miejscu, USA na czele

vdu

Liderkami pozostały Amerykanki, które niedawno obroniły tytuł mistrzyń świata. W finale mundialu we Francji pokonały mistrza Europy – Holandię 2:0. Drugie miejsce w rankingu utrzymały Niemki, a na trzecie awansowała – o trzy pozycje – właśnie ekipa „Pomarańczowych”.

Polki przygotowują się do startujących w sierpniu kwalifikacji ME. W grupie rywalami zespołu trenera Miłosza Stępińskiego będą reprezentacje Hiszpanii, Czech, Azerbejdżanu i Mołdawii. Zwycięzcy grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują bezpośrednio do turnieju finałowego.

Pozostałych sześć zespołów z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do mistrzostw Europy. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz – Anglia.

Polki zaczną kwalifikacje 3 września wyjazdowym meczem z Czeszkami.

Męska reprezentacja Polski w czerwcowym rankingu awansowała z 20. na 19. lokatę.