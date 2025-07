Puchar, wspomnienia i humor Ławrynowicza. Litwa szykuje się na EuroBasket 2025

W wydarzeniu wziął udział jeden z bohaterów pamiętnego triumfu z 2003 roku – Krzysztof Ławrynowicz, który opowiedział o kulisach tamtego sukcesu i swoim miejscu w drużynie.

– Wtedy miałem trochę szczęścia. Do reprezentacji dostałem się, bo Robertas Javtokas miał wypadek, a mój brat Dariusz zerwał więzadła krzyżowe. Gdyby obaj byli zdrowi, może nigdy bym nie zagrał w tamtej drużynie. Ale może właśnie dlatego zostaliśmy mistrzami – uśmiechał się Ławrynowicz.

Jak wspomniał, obecna wersja trofeum nieco różni się od tej, którą wznosili litewscy koszykarze po finałowym zwycięstwie w 2003 roku. Puchar został zmodernizowany kilka lat temu, a w nowej formie po raz pierwszy trafił do Słowenii w 2017 roku. W 2022 roku cieszyli się nim Hiszpanie. Dziś trofeum podróżuje po Europie, a jego przystanek w Wilnie był okazją do wspomnień i symbolicznego odliczania do tegorocznych mistrzostw.

– Pamiętam, jak go podniosłem i nie mogłem uwierzyć, że jest taki ciężki – śmiał się były reprezentant.

Podczas wydarzenia Ławrynowicz nie uniknął też tradycyjnego pytania: jak rozróżnić jego i brata Dariusza?

– Patrząc na nas osobno, trudno to zrobić. Ale gdy stoimy obok rodziców, widać, że ja jestem bardziej podobny do ojca, a Dariusz do mamy – przyznał.

Ławrynowicz odniósł się także do ogromnego zainteresowania młodzieży wizytą popularnego amerykańskiego youtubera IShowSpeed w Wilnie.

– Moje dzieci same mi powiedziały, gdzie i kiedy on będzie. Młodzież go świetnie zna – mówił koszykarz, bez cienia zaskoczenia.

Przy okazji wspomniano też o odejściu braci Ławrynowiczów z programu „Šeškinės 20” nadawanego przez stację LNK. Krzysztof, który od lat z powodzeniem działa w świecie rozrywki, wskazał, którzy koszykarze jego zdaniem najlepiej sprawdziliby się w tej roli.

– Potrzebna jest charyzma. Z byłych graczy pasowałby Šarūnas Jasikevičius, z młodszych – może Rokas Jokubaitis. Jest zawsze pozytywny, wesoły i potrafi śmiać się z siebie – ocenił.

Wspominając mistrzostwa w Szwecji, Krzysztof podkreślił, że choć Litwa nie była wtedy faworytem, to wewnątrz drużyny panowało przekonanie, że mogą wygrać.

– Byliśmy młodą ekipą, z wieloma debiutantami, ale każdy znał swoją rolę. Nie mieliśmy gwiazd. Wszystko było dobrze zorganizowane. A brak mediów społecznościowych i presji tylko nam pomógł. Dopiero później zrozumieliśmy, co osiągnęliśmy – wspominał Ławrynowicz.

Świętowanie po zdobyciu tytułu mistrza Europy było – jak sam określił – „z głębi duszy”:

– Świętowaliśmy tak, że nawet nie pamiętamy jak – śmiał się.

Tegoroczny EuroBasket (42. edycja mistrzostw Europy) odbędzie się od 27 sierpnia do 14 września w czterech krajach: na Cyprze, w Finlandii, na Łotwie i w Polsce. Litwini rozegrają mecze grupowe w fińskim Tampere, mierząc się z drużynami Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Czarnogóry.