Puchar Świata w snowboardzie – Aleksandra Król druga w slalomie gigancie równoległym

Snowboardzistka Aleksandra Król zajęła drugie miejsce w zaliczanym do Pucharu Świata slalomie gigancie równoległym we włoskiej miejscowości Carezza. To jej czwarte podium w karierze w tym cyklu.