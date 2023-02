PŚ w skokach – w niedzielę w Willingen kolejne starcie Kubackiego z Granerudem

Dawid Kubacki nie krył zadowolenia po zajęciu trzeciego miejsca w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. „Jest coraz lepiej. Wraca na dobre tory to, nad czym pracowaliśmy” – przyznał wicelider klasyfikacji generalnej.

Kubacki w sobotę przegrał tylko z będącym w świetnej dyspozycji Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem oraz Słoweńcem Anze Laniskiem.

„Robota wykonana, na pewno mogła być wykonana lepiej, ale wraca na dobre tory to, o czym rozmawialiśmy, nad czym pracowaliśmy. Jeszcze wymaga to małego doszlifowania, jednak jest coraz lepiej” – powiedział polski skoczek przed kamerami Eurosportu.

Jak przyznał, w treningu wrócił do tego, co dawało świetne efekty na początku sezonu, starał się zwłaszcza odbudować „fajne czucie”, aby małymi krokami wracać do bardzo dobrych skoków.

„To jest dobra droga, aż tak dużo nie brakuje. Myślę, że jest w porządku” – zaznaczył Kubacki, który w sobotę po raz 36. w karierze uplasował się w czołowej trójce zawodów PŚ.

Jego zdaniem zasłużył – w szkolnej skali – na czwórkę.

„Takie cztery z małym plusem, na zachętę” – dodał z uśmiechem.

Oceniając poszczególne skoki przyznał, że w pierwszej serii nieco spóźnił odbicie, a w drugiej z kolei delikatnie je przyspieszył.

„Nie poszło to tak płynnie z progu, ale finalnie efekt był okej na 90 procent. Jest jeszcze nad czym pracować, bo skoki nie są jeszcze idealne” – podkreślił.

W klasyfikacji generalnej PŚ Kubacki traci do Graneruda 152 pkt. W niedzielę kolejne zawody – o godz. 15:30 czasu litewskiego odbędą się kwalifikacje, a półtorej godziny później (17:00) ma ruszyć konkurs.

Kubacki w tym sezonie na podium był 13-krotnie. Na koncie ma pięć zwycięstw.

Oprócz Kubackiego do konkursu przystąpi jeszcze pięciu Polaków: czwarty w sobotę Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny.