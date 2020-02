vdu

Według Žalgirisu, apel przede wszystkim skierowano do kibiców, którzy chcieli nabyć bilety przez klub AX Armani.

Klub koszykarski zwrócił się także do osób, które ostatnio odwiedziły Chiny czy regiony połnocne Włoch.

Przestrzegł, że do areny Žalgirio mogą zostać niewpuszczone osoby, co do stanu zdrowia których pojawią się wątpliwości.