Prezydent Litwy zachęca do aktywności – wyruszy do pracy rowerem

„Prezydent zaprasza wszystkich obywateli do dołączenia do inicjatywy i zwiększenia swojej aktywności fizycznej – zarówno dla własnego zdrowia, jak i dla czystszej, zdrowszej przestrzeni wokół nas” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Wyzwanie, które rozpoczęło się w poniedziałek, 16 września, jest częścią szerszej akcji mającej na celu zachęcenie Litwinów do codziennego, systematycznego ruchu. Zakończenie wyzwania zaplanowano na 16 listopada tego roku.

Kategoria dla każdego

W ramach Narodowego Wyzwania Ruchu, uczestnicy będą rywalizować w różnych kategoriach, zbierając kroki w jednym z ośmiu obszarów: miast, miasteczek, szkół, uczelni wyższych, organizacji publicznych i pozarządowych, wspólnot lokalnych, Litwinów mieszkających za granicą oraz wyzwania rowerowego. Celem każdej z drużyn jest jak najliczniejsze zgromadzenie kroków w ciągu dwóch miesięcy.

Prezydent Nausėda, który osobiście wspiera inicjatywę, zachęca mieszkańców Litwy do aktywnego udziału.

„To doskonała okazja, by zadbać o swoje zdrowie, a przy okazji wspierać czystość środowiska” – głosi komunikat.

Cele indywidualne i drużynowe

Podstawowym celem indywidualnym jest osiągnięcie 400 tysięcy kroków do końca wyzwania. Osoby, które przekroczą ten próg, otrzymają specjalny dyplom wyzwania w aplikacji, która umożliwia monitorowanie postępów.

Z kolei na zakończenie wyzwania, w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim, nagrodzone zostaną trzy najbardziej aktywne drużyny z każdej kategorii. Zostanie także wyróżniona drużyna, która uzyskała najwyższą średnią liczbę kroków na uczestnika. Nagrody mają na celu uświetnienie zaangażowania uczestników, a także motywowanie do kontynuowania aktywności fizycznej w przyszłości.

Wyniki z ubiegłego roku

Warto podkreślić, że ubiegłoroczne wyzwanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 160 tysięcy uczestników, którzy łącznie pokonali ponad 45 miliardów kroków. Oznacza to średnio około 5 tysięcy kroków dziennie na osobę, co przekłada się na godzinę aktywności fizycznej każdego dnia. Taki wynik świadczy o rosnącej świadomości Litwinów na temat korzyści płynących z aktywności fizycznej oraz ich gotowości do podjęcia wyzwań związanych ze zdrowiem i środowiskiem.

Dlaczego warto?

Narodowe Wyzwanie Ruchu to nie tylko okazja do poprawy kondycji fizycznej, ale także do wspólnej aktywności, która integruje społeczności. Dzięki temu, że wyzwanie obejmuje tak szeroką gamę kategorii, każdy może znaleźć coś dla siebie – niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Udział w wyzwaniu to także doskonała okazja, by zainwestować w swoje zdrowie, poprawić samopoczucie, a jednocześnie przyczynić się do lepszego i zdrowszego środowiska.

Prezydent Gitanas Nausėda, wybierając rower jako środek transportu, daje przykład obywatelom, jak małymi krokami można przyczynić się do zmniejszenia emisji spalin i poprawy jakości powietrza w miastach. Zachęca do tego także w swojej codziennej aktywności, łącząc korzyści zdrowotne z troską o środowisko.