Premier RP: wspieramy młodych polskich zawodników

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Akademię Lecha Poznań we Wronkach. To w takich miejscach młodzi piłkarscy adepci szkolą się pod okiem najlepszych trenerów. Dzięki rządowemu dofinansowaniu we Wronkach powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe. Nie będzie to typowa infrastrukturalna inwestycja sportowa, ale laboratorium sportowe. Szacunkowy koszt budowy obiektu wyniesie ok. 47 mln zł.