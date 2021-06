Polska zremisowała z Hiszpanią na EURO 2020. Wciąż ma szanse na wyjście z grupy

Dla Polaków mecz z Hiszpanią był kluczowy. W przypadku porażki kadra Paulo Sousy mogła być pewna odpadnięcia z turnieju już po dwóch meczach fazy grupowej.

Już po kilku minutach pierwszej połowy wynik otworzył Alvaro Morata, który pokonał Wojciecha Szczęsnego. Mimo, że to gospodarze operowali piłką, Polacy z czasem zaczęli dochodzić do sytuacji bramkowych. Jeszcze pod koniec pierwszej połowy wyrównać mógł Karol Świderski i potem Robert Lewandowski, ale nie udało się pokonać golkipera „La Roja”.

Po zmianie stron podopieczni Paulo Sousy ruszyli do ataku. Opłaciło się, bo już kilka minut po wznowieniu gry Lewandowski zdobył bramkę i biało-czerwoni wrócili do gry. Zaledwie chwilę później po faulu w polu karnym Polaków arbiter wskazał na rzut karny, ale fatalnie przestrzelił Gerard Moreno. Obie ekipy szukały swojej szansy, ale do końca spotkania nie udało się zmienić wyniku.

Polacy zainaugurowali Euro 2020 od przegranej ze Słowacją (1:2). Kadrę Paulo Sousy czeka jeszcze decydujący mecz ze Szwecją (23 czerwca, Sankt Petersburg).

Dla biało-czerwonych jest to czwarty występ w tej imprezie. Dotychczas dwukrotnie odpadli po fazie grupowej, a pięć lat temu dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem – Portugalią.

Po meczu selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa pochwaliłzawodników polskiej kadry i podkreślił, jak ważne w osiąganiu dobrych wyników jest odpowiednie nastawienie mentalne.

„Cały czas się rozwijamy. Dzisiaj zrobiliśmy kolejny duży krok. Pokazaliśmy odpowiednią mentalność, zwłaszcza w drugiej połowie, ambicję, odwagę. Szukaliśmy zwycięstwa w starciu z jedną z najlepszych drużyn świata. To sprawiło, że jestem dumny. To coś, nad czym pracowaliśmy od pierwszego dnia – przyznał trener Sousa na wideokonferencji prasowej w Sewilli.

Na podst. pr24.pl