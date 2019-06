Polak z Wilna ze złotem Igrzysk Europejskich

vdu

24-letni Polak z Wilna w finale ćwiczeń na drążku zdobył 14,400 punktów i zajął pierwsze miejsce. Był to także rekord w karierze sportowca.

W sobotę w wieloboju gimnastycznym Robert Tworogal zajął 7 miejsce.

Robert uprawia gimnastykę od piątego roku życia. Od dziecka chłopiec był bardzo energiczny, więc mama Maria postanowiła, że zapisze Roberta do szkoły sportowej. Chłopiec od początku zachwycił się gimnastyką. „Do lat 16 nie mogłem rzucić gimnastyki z powodu rodziców. Później sam zrozumiałem, że nie chce rezygnować. W późniejszym wieku większość odchodzi od gimnastyki, bo woli imprezy i dyskoteki” – kilka lat temu w rozmowie z Wilnoteką powiedział Robert Tworogal.

Europejskie Igrzyska to międzynarodowe zawody multi-sport wśród sportowców kontynentu europejskiego, które odbywają się co cztery lata pod patronatem Europejskich komitetów olimpijskich. W ramach II Igrzysk Europejskich rywalizacje odbędą się w 15 dyscyplinach sportu, z których 10 zakwalifikuje się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich 2020 w Tokio.