Otwarte Mistrzostwa Rejonu Wileńskiego w biegach przełajowych w Niemenczynie

Wyniki kategorii młodzieżowych
- Dziewczęta 2017 i młodsze (300 m): zwyciężyła Amelija Vaišvilaitė (Niemenczyn) – 1 min 22 sek.
- Chłopcy 2017 i młodsi (300 m): wygrał Lukas Kulešius (Niemenczyn) – 1 min 16 sek.
- Dziewczęta 2014–2016 (500 m): pierwsza Rugilė Ustinavičiūtė – 1 min 59 sek.
- Chłopcy 2014–2016 (500 m): zwyciężył Daniel Bastowski (Niemenczyn) – 2 min 03 sek.
- Dziewczęta 2011–2013 (1000 m): najlepsza Paulina Jasiukiewicz (Bujwidz) – 5 min 30 sek.
- Chłopcy 2011–2013 (2000 m): triumfował Kipras Velykis – 11 min 29 sek.
- Dziewczęta 2010–2008 (2000 m): zwyciężyła Saulė Gečiūtė (Rzesza) – 11 min 33 sek.
- Chłopcy 2010–2008 (3000 m): najlepszy Kovas Zigmantas (Rzesza) – 12 min 32 sek.
Dorośli i weterani
- Kobiety 2007–1985 (3000 m): bezkonkurencyjna Aneta Jateikienė (Niemenczyn), medalistka Pucharu Litwy w krosie – 14 min 21 sek.
- 5000 m – mężczyźni: zwyciężył Marius Vaiciekauskas (Wilno) – 20 min 47 sek.
- Kobiety 1984 i starsze (3000 m): pierwsza Tatjana Sakalauskienė (Podbrzezie), medalistka Pucharu Litwy w krosie – 15 min 42 sek.
- Weterani (5000 m): najszybszy Petras Pranckūnas (Wilno) – 21 min 43 sek.
Po zakończeniu rywalizacji zdobywcy miejsc 1–3 zostali uhonorowani medalami i nagrodami rzeczowymi. Wyróżnienia wręczył dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski.