Otwarte Mistrzostwa Rejonu Wileńskiego w biegach przełajowych w Niemenczynie

11 października na trasach narciarskich w lesie przy biathlonowej strzelnicy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Rejonu Wileńskiego w biegach przełajowych. Organizatorem zawodów było Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego. Uczestnicy rywalizowali na technicznych, pełnych stromych podbiegów odcinkach, które wymagały od biegaczy dużej wytrzymałości i siły. Do startu stanęli zawodnicy z Wilna, Rzeszy, Podbrzezia, Bujwidz, Czarnego Boru, Bezdan, Niemenczyna i okolic. Dystanse w zależności od kategorii wiekowej wynosiły od 300 do 5000 metrów.