Otwarte Dni w Klubie Golfowym Centrum Europy: bezpłatne lekcje golfa

W dniach 12 – 14 maja najlepsze pola golfowe kraju zapraszają wszystkich chętnych na zajęcia z zawodowymi instruktorami. Swe pola otworzą kluby golfowe V golf club, Klub Golfowy Centrum Europy w Wilnie oraz kluby golfowe w samorządzie druskienickim, elektrenajskim i kłajpedzkim.

Darmowa lekcja golfa w Klubie Golfowym Centrum Europy potrwa półtora godziny.

W nadchodzący piątek, 12 maja, chętni są zapraszani od 18 do 19.30, w sobotę od 12 do 13.30 i od 16 do 17.30, natomiast w niedzielę od 11 do 12.30 i od 15 do 16.30.

Rejestracja pod adresem [email protected] lub pod numerem telefonu 8 616 26 366.