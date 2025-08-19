Nowy manież lekkoatletyczny w Wilnie – sportowcy czekają na otwarcie w 2027 roku

Od marzeń do realizacji

Do tej pory wileńscy lekkoatleci mogli zimą korzystać praktycznie tylko z jednego obiektu przy ul. Żemaitės. Dla porównania, w Tallinnie takich hal są aż cztery. Nic dziwnego, że budowa nowoczesnego manieżu w stolicy Litwy została przyjęta z ogromnym entuzjazmem.

– „Manież czekaliśmy naprawdę długo. Szkoda, że ani ja, ani Virgis (Virgilijus Alekna) nie zdążymy się w nim poważnie potrenować, ale cieszy fakt, że nowa generacja lekkoatletów będzie miała świetne warunki do sięgania po najwyższe cele” – podkreśla Romas Ubartas, pierwszy medalista olimpijski niepodległej Litwy.

Jego uczeń i trener braci Aleknów, Mantas Jusis, dodaje:

– „Gdy przyjechałem do Wilna w 2007 roku, mieliśmy nadzieję, że po złocie Virgiliusa w 2008 roku manież powstanie od razu. Czekaliśmy nieco dłużej – zdążył już medal zdobyć jego syn. Ale lepiej późno niż wcale. Ten obiekt to inwestycja w przyszłość sportujących dzieci”.

Tradycja dysku w Wilnie będzie kontynuowana

Nie kryje radości także Mykolas Alekna, rekordzista świata w rzucie dyskiem:

– „Mam nadzieję, że sam część przygotowań do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku będę mógł odbyć właśnie tutaj”.

Z kolei jego ojciec, legendarny Virgilijus Alekna, podkreśla wagę inwestycji:

– „Budowa tego manież to bardzo ważny moment. Jestem pewien, że przyczyni się zarówno do podtrzymania litewskich tradycji w rzucie dyskiem, jak i do dalszego rozsławiania Wilna jako miasta dyskoboli”.

Nowoczesny kompleks na miarę Europy

Nowy obiekt powstaje na działce o powierzchni 1,3 ha, obok Tuskulėnų rimties parkas. Będzie spełniał standardy World Athletics, umożliwiając zarówno przygotowania profesjonalnych sportowców, jak i organizację zawodów międzynarodowych.

Najważniejsze parametry manieżu:

całkowita powierzchnia: 11 tys. m²,

główne strefy sportowe: 7,7 tys. m²,

pomieszczenia pomocnicze: 3,4 tys. m²,

bieżnia: 200 m (6 torów), sprint: 60 m (8 torów),

sektory: skok wzwyż, w dal, trójskok, skok o tyczce, rzut dyskiem, oszczepem, pchnięcie kulą,

jednocześnie trenować będzie mogło do 400 sportowców,

widownia: ok. 600 miejsc.

Kompleks zostanie uzupełniony o sale treningowe (w tym dla sportowców wyczynowych), strefy rozgrzewki, pokoje dla trenerów i sędziów, centrum konferencyjne, kawiarnie, gabinety masażu i pomieszczenia do kontroli antydopingowej.

– „Już teraz prowadzimy rozmowy z trenerami i planujemy, że młodzi sportowcy rozpoczną tu treningi w 2027 roku” – informuje Mantas Marcinkevičius, dyrektor Wileńskiego Centrum Sportu.

Terminy

Obecnie na placu budowy wykonywane są prace fundamentowe i montaż pali. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na IV kwartał 2027 roku.