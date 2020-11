Nagroda główna za Hole in One – na rzecz Domu Opieki w Elektrėnai

Wręczenie nagrody odbyło się w sobotę, na zakończenie sezonu w The Capitals Golf Club. To swoiste podsumowanie siedmiu miesięcy zmagań na polu golfowym. Hole in One czyli trafienie do dołka za pierwszym uderzeniem wymaga nie tylko umiejętności, ale też masy szczęścia. Dlatego cała społeczność golfowa uważnie śledziła poczynania wszystkich zawodników i bacznie się przyglądała, czy komuś jeszcze oprócz Czesława Okińczyca uda się powtórzyć to golfowe arcydzieło na dołku nr 12.

Nikomu innemu nie udało się zaprezentować tak obezwładniającej precyzji uderzenia, czym właśnie może się pochwalić Prezydent Litewskiej Federacji Golfa. Warto zaznaczyć, że jest to już drugie Hole in One na koncie Czesława Okińczyca.

Nowoczesny telewizor trafił do Domu Opieki w Elektrėnai, który się mieści w tym samym samorządzie co The Capitals Golf Club.

,,Bardzo często tego typu urządzenia to wydatek, na który nie mogą sobie pozwolić najbardziej potrzebujący. Telewizor umieścimy w specjalnym kąciku w korytarzu, by każdy mógł oglądać” – cieszy się dyrektor Domu Opieki w Elektrėnai, Danutė Suchockienė.

Dodaje, że mało kto się decyduje na tak piękny gest. W elektreńskim Domu Opieki przebywa ok. 40 osób starszych i niepełnosprawnych.