MŚ Szanghaj: reprezentantom Litwy w M4- zabrakło 1,53 s do podium

Po tytuł mistrzów świata sięgnęli Brytyjczycy z czasem 5:48,48, srebro wywalczyli Rumuni (5:50,56), a brąz – Holendrzy (5:52,01). Za Litwą finiszowali Australijczycy (5:58,60) oraz Francuzi (6:01,10).

Litewska czwórka w obecnym zestawieniu powstała latem tego roku. Już pod koniec czerwca duet braci Stankūnów z Mantasem Juškevičiusem w tej samej konkurencji zdobył brąz w II edycji Pucharu Świata w Lozannie. Wcześniej, w MŚ 2022, Povilas Stankūnas i Mantas Juškevičius startowali w czwórce bez sternika wraz z Martynasem Džiaugisem i Povilasem Juškevičiusem, zajmując 5. miejsce w finale C i 17. pozycję łącznie. Dla całej obecnej czwórki był to pierwszy A-finał mistrzostw świata w karierze; wcześniej Domantas i Dovydas Stankūnas w 2022 r. płynęli razem w dwójce bez sternika (M2-) w finale B.